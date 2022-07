F1, perché la Ferrari ha sacrificato Charles Leclerc: scelta tattica assurda, il monegasco da 1° a 4°! (Di domenica 3 luglio 2022) La Ferrari ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, tornando finalmente al successo a quasi tre mesi di distanza dal GP d’Australia. Dopo tante delusioni una Rossa è passata per prima sotto la bandiera a scacchi. Non è però stato Charles Leclerc a trionfare, bensì Carlos Sainz, che ha quindi conquistato la tanto desiderata prima affermazione della carriera. Purtroppo, però, quella odierna è un’autentica vittoria di Pirro. Non tanto perché arrivata con il pilota “sbagliato” nella corsa al Mondiale, bensì perché il team di Maranello ha fatto veramente di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al proprio uomo di punta. L’episodio chiave si è verificato nel momento dell’ingresso della safety car, causato dal ritiro di Esteban Ocon quando mancavano una dozzina di giri al traguardo. In quel momento le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Laha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, tornando finalmente al successo a quasi tre mesi di distanza dal GP d’Australia. Dopo tante delusioni una Rossa è passata per prima sotto la bandiera a scacchi. Non è però statoa trionfare, bensì Carlos Sainz, che ha quindi conquistato la tanto desiderata prima affermazione della carriera. Purtroppo, però, quella odierna è un’autentica vittoria di Pirro. Non tantoarrivata con il pilota “sbagliato” nella corsa al Mondiale, bensìil team di Maranello ha fatto veramente di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al proprio uomo di punta. L’episodio chiave si è verificato nel momento dell’ingresso della safety car, causato dal ritiro di Esteban Ocon quando mancavano una dozzina di giri al traguardo. In quel momento le ...

