F1, Lando Norris: “Weekend estenuante! Inizio gara turbolento, soddisfatto del sesto posto e contento per Sainz” (Di domenica 3 luglio 2022) A Inizio gara si è trovato a essere spettatore non pagante (per certi versi) di numerosi contatti uscendone però illeso; un Gran Premio di Gran Bretagna 2022, in casa, condotto nella seconda parte con relativa tranquillità e cercando di agguantare la top 5, si è concluso con un tutto sommato positivo sesto posto per Lando Norris. Solo qualche scelta rivelatasi non particolarmente felice (come strategia, naturalmente) per i pit stop lascia un po’ di rammarico in Norris; visto il rientro di Perez e la forza della Mercedes e di Alonso nei giri finali era difficile fare di meglio, per questo il bilancio del britannico è positivo. Di seguito, le dichiarazioni di Lando Norris rilasciate alla stampa al termine della gara: ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Asi è trovato a essere spettatore non pagante (per certi versi) di numerosi contatti uscendone però illeso; un Gran Premio di Gran Bretagna 2022, in casa, condotto nella seconda parte con relativa tranquillità e cercando di agguantare la top 5, si è concluso con un tutto sommato positivoper. Solo qualche scelta rivelatasi non particolarmente felice (come strategia, naturalmente) per i pit stop lascia un po’ di rammarico in; visto il rientro di Perez e la forza della Mercedes e di Alonso nei giri finali era difficile fare di meglio, per questo il bilancio del britannico è positivo. Di seguito, le dichiarazioni dirilasciate alla stampa al termine della: ...

