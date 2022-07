F1 | i fondi “flessibili” di Ferrari e Red Bull finiscono sotto la lente d’ingrandimento della FIA

(Di domenica 3 luglio 2022) La “battaglia”Mercedes contro il porpoising, che sembra non avere prodotto particolari risultati fino a questo momentoquesto punto di vista, potrebbe essere stata una abile mossa del team di Brackley per far porre ladi ingrandimentoFIA sulla questione deidelle vetture die Red. Di cosa stiamo parlando? Secondo quanto riportato da motorsport.com, infatti, il team capeggiato da Toto Wolff vorrebbe bloccare i” di F1-75 e RB18 che permetterebbero di procedere su altezze da terra più basse rispetto alla concorrenza, potendo contare su un carico aerodinamico maggiore grazie alla deflessione del fondo e del pattinoalla scocca verso l’alto. Un aspetto ...

Di cosa stiamo parlando Secondo quanto riportato da motorsport.com, infatti, il team capeggiato da Toto Wolff vorrebbe bloccare i fondi "flessibili" di F1-75 e RB18 che permetterebbero di procedere ...Il paddock di Silverstone si sta surriscaldando per l'accusa della FIA secondo la quale ci sarebbero squadre che riescono a far flettere il fondo ben oltre i 2 mm concessi dal regolamento, abbassando ...