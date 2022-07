F1 | grave incidente al via del Gp di Silverstone | coinvolte 4 auto Si ribalta l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu – Il video

(Di domenica 3 luglio 2022) Si apre con unil gran premio didi Formula 1. Le vetturesono state la Mercedes di George Russell, la Williams di Alexander Albon edi. Danni anche per l’AlphaTauri di Tsunoda. Russell è stato colpito dall’AlphaTauri, che poi a sua volta ha colpito, che si è capovolta fino a finire la sua corsa dall’altra parte delle barriere di sicurezza, contro le recinzioni che separano la pista dagli spettatori. Il pilota, secondo quanto riferisce Sky Sport, è stato trasferito al centro medico del circuito per accertamenti. La gara è stata fermata temporaneamente. Stando a quanto si apprende, Albon enon hanno ...

Pubblicità

aostasera : E’ morto il 51enne ricoverato dopo un incidente sul lavoro a Staffal. #Gressoney #aostasera #cronaca - PugliaReporter : Puglia: alcol sulla brace vicino a bambina, ustionata sul 50% del corpo. Grave incidente domestico nel leccese: - interrisnews : Grave incidente in quota sulle Alpi orientali - faberskj : RT @morenoAlmare: @faberskj @officialmaz @F1 Anche perché , c’è un prima di Senna e un dopo Senna. L’incidente tv quasi vivisezionato, con… - paolo_r_2012 : Infortunio sul lavoro. Operaio di 28 anni schiacciato da quintali di acciaio, è grave -

LA GARA - Gran Premio caratterizzato subito da uno scioccantealla partenza, con Zhou che ... Per fortuna Zhou non riporta alcunaconseguenza, tuttavia i piloti sono costretti a restare ...Questi i dati forniti dal 118 del Veneto sull'in montagna di domenica 3 luglio ma il ... Al momento sono stati recuperati 8 feriti - 2 trasportati all'ospedale di Belluno, uno piùa ...Dalla battaglia di Silversone spicca una Ferrari . Non è quella di Charles Leclerc , che avrebbe potuto approfittare dei guai della Red ...In corso il gran premio di Silverstone di Formula 1, che era stato interrotto dopo un pauroso incidente alla partenza che ha coinvolto Russell, Albon e Zhou. I piloti stanno bene (ANSA) ...