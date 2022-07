F1 GP Gran Bretagna, Vezzali: “Grande Sainz e Ferrari, in bocca al lupo a Zhou” (Di domenica 3 luglio 2022) La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina Vezzali, commenta la vittoria di Sainz al GP della Gran Bretagna. Questo il tweet postato dall’ex campionessa di scherma: “Grande Carlos e Grande la Scuderia Ferrari. Sainz vince una corsa ricca di colpi di scena, portando a casa la sua prima vittoria in un Gran premio. Un Grande in bocca al lupo a Guanyu Zhou: rimettiti presto”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina, commenta la vittoria dial GP della. Questo il tweet postato dall’ex campionessa di scherma: “de Carlos ede la Scuderiavince una corsa ricca di colpi di scena, portando a casa la sua prima vittoria in unpremio. Unde inala Guanyu: rimettiti presto”. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - LiveGPit : #F1 #BritishGrandPrix, Ferrari: #Sainz conquista la prima vittoria, ma la strategia fa discutere ?? @JulianDAgata - Fra8882 : -