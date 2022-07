F1 GP Gran Bretagna, Perez: “Grande rimonta, mai mollato e sfruttato l’occasione” (Di domenica 3 luglio 2022) “E’ stata una Grande rimonta, non ho mai mollato e la chance si è presentata alla fine. E’ stata una Grande battaglia, prima con Leclerc e poi con Hamilton. Sono stati dei giri frenetici alla fine, mentre all’inizio ho avuto un danno piuttosto pesante all’anteriore, ritrovandomi ultimo”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo il secondo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) “E’ stata unade, non ho maie la chance si è presentata alla fine. E’ stata unade battaglia, prima con Leclerc e poi con Hamilton. Sono stati dei giri frenetici alla fine, mentre all’inizio ho avuto un danno piuttosto pesante all’anteriore, ritrovandomi ultimo”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, dopo il secondo posto nelPremio didi Formula 1. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - PippaMezza : RT @SkySportF1: ?? CHE BAGARRE PER IL PODIO ?? Sainz in fuga ora (?? 47/52) LIVE ? - SkyTG24 : Formula 1, Gp Gran Bretagna: a Silverstone vince Sainz, primo successo per il ferrarista -