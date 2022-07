F1 GP Gran Bretagna 2022, le condizioni di Zhou: portato al centro medico (Di domenica 3 luglio 2022) Guanyu Zhou è stato lo sfortunato protagonista all’alba del Gran Premio della Gran Bretagna 2022, coinvolto infatti un un maxi incidente al via. Il pilota cinese in Alfa Romeo ha avuto la peggio nel contesto di uno scontro con Sebastian Ocon e George Russell, tra gli altri; Grande preoccupazione tra i componenti del suo team e gli appassionati di Formula 1. Dopo la delicata operazione di liberazione dal veicolo, Zhou è stato trasportato urgentemente al centro medico del posto; cauto ottimismo nel box del team di riferimento, sebbene le condizioni del pilota siano da tenere costantemente sotto osservazione. Non è attualmente chiaro lo stato di salute effettivo di Zhou, seppur ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Guanyuè stato lo sfortunato protagonista all’alba delPremio della, coinvolto infatti un un maxi incidente al via. Il pilota cinese in Alfa Romeo ha avuto la peggio nel contesto di uno scontro con Sebastian Ocon e George Russell, tra gli altri;de preoccupazione tra i componenti del suo team e gli appassionati di Formula 1. Dopo la delicata operazione di liberazione dal veicolo,è stato trasurgentemente aldel posto; cauto ottimismo nel box del team di riferimento, sebbene ledel pilota siano da tenere costantemente sotto osservazione. Non è attualmente chiaro lo stato di salute effettivo di, seppur ...

