F1, GP Gran Bretagna 2022: il gruppo Just Stop Oil rivendica l’invasione e minaccia altri eventi sportivi (Di domenica 3 luglio 2022) Attraverso un post sui social, il gruppo di attivisti per il clima Just Stop Oil ha rivendicato l’invasione di pista a Silverstone, dove si disputa il GP di Gran Bretagna 2022 di Formula 1: “A causa del riscaldamento globale perderemo tutto quello che amiamo. Non possiamo guardare il pianeta che brucia senza fare nulla. Rivedi le tue priorità se sei più indignato per l’invasione che della terra che brucia“. Infine, il gruppo inglese ha avanzato una richiesta: “Il governo sospenda subito i nuovi progetti di petrolio e gas nel Regno Unito. Se non dovessero accontentarci, continueremo ad interrompere eventi sportivi e culturali“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Attraverso un post sui social, ildi attivisti per il climaOil hatodi pista a Silverstone, dove si disputa il GP didi Formula 1: “A causa del riscaldamento globale perderemo tutto quello che amiamo. Non possiamo guardare il pianeta che brucia senza fare nulla. Rivedi le tue priorità se sei più indignato perche della terra che brucia“. Infine, ilinglese ha avanzato una richiesta: “Il governo sospenda subito i nuovi progetti di petrolio e gas nel Regno Unito. Se non dovessero accontentarci, continueremo ad interromperee culturali“. SportFace.

