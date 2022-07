F1, Christian Horner: “Speriamo di poter dare battaglia alla Ferrari, strategia e degrado gomme saranno cruciali” (Di domenica 3 luglio 2022) Max Verstappen 2°, Sergio Perez 4°. saranno queste le posizioni di partenza delle Red Bull quest’oggi nel Gran Premio di Gran Bretagna 2022, decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ieri la pole position è andata alla Ferrari di Carlos Sainz sul bagnato, mentre Charles Leclerc si è inserito in terza piazza con l’altra Rossa. “E’ stata una buona qualifica per entrambi i nostri piloti, in condizioni molto difficili. Siamo stati un po’ sfortunati con le bandiere gialle che hanno fatto perdere a Max circa 3 o 4 decimi ma siamo contenti di essere in prima fila e con Checo in seconda. In una sessione del genere, è un buon posto dove stare“, le dichiarazioni di Christian Horner dopo le prove ufficiali. “Se la gara sarà asciutta, la strategia e il degrado delle ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Max Verstappen 2°, Sergio Perez 4°.queste le posizioni di partenza delle Red Bull quest’oggi nel Gran Premio di Gran Bretagna 2022, decimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ieri la pole position è andatadi Carlos Sainz sul bagnato, mentre Charles Leclerc si è inserito in terza piazza con l’altra Rossa. “E’ stata una buona qualifica per entrambi i nostri piloti, in condizioni molto difficili. Siamo stati un po’ sfortunati con le bandiere gialle che hanno fatto perdere a Max circa 3 o 4 decimi ma siamo contenti di essere in prima fila e con Checo in seconda. In una sessione del genere, è un buon posto dove stare“, le dichiarazioni didopo le prove ufficiali. “Se la gara sarà asciutta, lae ildelle ...

