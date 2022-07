F1 | che problemi ha accusato Max Verstappen? Gara in difesa | ma grazie alla Ferrari ha limitato i danni…

Leggi su oasport

(Di domenica 3 luglio 2022) Domenica molto difficile a Silverstone per Max, che ha concluso al settimo posto il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha racimolato soli 6 punti in campionato a causa di alcunitecnici che hanno condizionato pesantemente la sua corsa, mafine ha comunquei danni in ottica iridata. Il suo primo vero inseguitore (non considerando quindi il compagno di squadra Sergio Perez) Charles Leclerc ha infatti raccolto un deludente quarto posto per un clamoroso autogol strategico del muretto box, che ha deciso di non effettuare il cambio gomme in regime di safety car ad una decina di giri dbandiera scacchi mentre il monegasco si trovava in testa al GP. Il ...