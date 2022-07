F1, Carlos Sainz vince una gara allucinante a Silverstone, ma che pasticcio per la Ferrari: sacrificato Leclerc! (Di domenica 3 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sull’asciutto e, non appena vengono tolte le termocoperte, si evince come Max Verstappen scelga di partire con mescola morbida! Tutti gli altri piloti di vertice, comprese le Ferrari, optano invece per le medie. La strategia dell’olandese è chiara e riesce alla perfezione, perché allo spegnimento dei semafori scavalca agilmente Carlos Sainz. A centro gruppo si scatena però il finimondo. Gasly si trova preso a sandwich tra Zhou e Russell. Si genera una carambola in cui chi ha la peggio è il cinese, perché il suo pneumatico posteriore destro si arrota con l’anteriore sinistro del britannico. L’Alfa Romeo viene letteralmente lanciata in aria, atterrando capovolta. Strisciando sul terreno ad altissima velocità, la vettura decolla poi una seconda volta sulla ghiaia proprio in ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sull’asciutto e, non appena vengono tolte le termocoperte, si ecome Max Verstappen scelga di partire con mescola morbida! Tutti gli altri piloti di vertice, comprese le, optano invece per le medie. La strategia dell’olandese è chiara e riesce alla perfezione, perché allo spegnimento dei semafori scavalca agilmente. A centro gruppo si scatena però il finimondo. Gasly si trova preso a sandwich tra Zhou e Russell. Si genera una carambola in cui chi ha la peggio è il cinese, perché il suo pneumatico posteriore destro si arrota con l’anteriore sinistro del britannico. L’Alfa Romeo viene letteralmente lanciata in aria, atterrando capovolta. Strisciando sul terreno ad altissima velocità, la vettura decolla poi una seconda volta sulla ghiaia proprio in ...

Eurosport_IT : SIIIIIII CARLOS! ???? Lo spagnolo realizza la pole position davanti a Verstappen per 72 millesimi, terzo Leclerc do… - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - CB_Ignoranza : In uno dei gran premi più belli degli ultimi anni, tra incidenti, safety car, errori e sorpassi incredibili, la Fer… - favaloro_giu : RT @SkySportF1: ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ? - andreapisax : Hanno sacrificato il pilota che sta 'rischiando' di portare di nuovo il titolo piloti a Maranello. Sinceramente, c'… -