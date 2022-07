Estradato da Dubai e arrestato a Napoli: condannato per droga (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’aeroporto di Capodichino gli uomini della Polizia di Stato – a seguito della estradizione dagli Emirati Arabi Uniti eseguita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione Interpol – hanno dato attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, nei confronti di Ciro Guglielmo Filangieri, 52enne napoletano, da considerarsi – secondo la Polizia – contiguo al clan Giuliano operante nel quartiere Forcella. Il provvedimento fa seguito alla condanna con sentenza divenuta irrevocabile alla pena di 18 anni e 4 mesi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope aggravata dal metodo mafioso. La Squadra Mobile di Napoli ha effettuato una complessa attività info-investigativa ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’aeroporto di Capodichino gli uomini della Polizia di Stato – a seguito della estradizione dagli Emirati Arabi Uniti eseguita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione Interpol – hanno dato attuazione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di, nei confronti di Ciro Guglielmo Filangieri, 52enne napoletano, da considerarsi – secondo la Polizia – contiguo al clan Giuliano operante nel quartiere Forcella. Il provvedimento fa seguito alla condanna con sentenza divenuta irrevocabile alla pena di 18 anni e 4 mesi per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope aggravata dal metodo mafioso. La Squadra Mobile diha effettuato una complessa attività info-investigativa ...

