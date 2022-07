Esclusiva – Juventus | Galetti | “Pogba e Di Maria? Nel mercato mai dare nulla per scontato”

Leggi su seriea24

(Di domenica 3 luglio 2022)– Rudyha parlato delle trattative di calcioin ottica, inai taccuini di SerieA24.it. Secondo l’esperto trasferimenti internazionali,e Didovrebbero vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Non sarebbero, dunque, ponderabili, eventuali sorprese. “Sappiamo che neltutto può succedere, ma in questo caso su Die soprattutto sunon dovrebbero esserci sorprese. Il francese, in particolare, è da un anno che ha come unico obiettivo quello di tornare alla Juve. Le altre opzioni circolate, tra cui il PSG, non sono mai state realmente prese in considerazione. A fine aprile l’accordo di massima tra i bianconeri e il ...