Emergenza siccità, a breve la nomina di un Commissario straordinario (Di domenica 3 luglio 2022) che ricoprirà il compito fino al 31 dicembre 2024 Il governo, dopo l’ufficializzazione dello stato di Emergenza a causa della forte siccità che sta mettendo in ginocchio soprattutto le Regioni del Nord Italia, si appresta anche a nominare un Commissario straordinario. Le regioni che fino ad ora hanno chiesto lo stato di Emergenza sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. L’esecutivo, nella giornata di lunedì, renderà effettiva la richiesta per queste regioni, a cui potrebbero far seguito quelle di altre regioni del Centro e del Sud. Il compito del Commissario straordinario sarà quello di portare a termine entro e non oltre il 2024, venti “interventi prioritari”. Resterà in carica fino al 31 dicembre 2024 e a sua ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022) che ricoprirà il compito fino al 31 dicembre 2024 Il governo, dopo l’ufficializzazione dello stato dia causa della forteche sta mettendo in ginocchio soprattutto le Regioni del Nord Italia, si appresta anche are un. Le regioni che fino ad ora hanno chiesto lo stato disono Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. L’esecutivo, nella giornata di lunedì, renderà effettiva la richiesta per queste regioni, a cui potrebbero far seguito quelle di altre regioni del Centro e del Sud. Il compito delsarà quello di portare a termine entro e non oltre il 2024, venti “interventi prioritari”. Resterà in carica fino al 31 dicembre 2024 e a sua ...

Pubblicità

borghi_claudio : @Lucapsi99 @EnricoLetta Potrebbe, ma gli interventi contro la siccità li abbiamo chiesti noi. Guardate che lo stato… - AngeloCiocca : ??#Siccità. Si va verso la zona rossa in tutta Italia. In Lombardia scatta lo stato di emergenza fino al 30 settembre. Dicevamo? - Link4Universe : New York Times, 1988, sullo stato di emergenza per il riscaldamento globale e come bisognava urgentemente fare qual… - fabi976 : Non piove, il Governo sta approvando piani di emergenza per tamponare la situazione, la siccità sta mettendo in gin… - FraterVentus : RT @andiamoviaora: Il governo nominerà un commissario straordinario per (il razionamento dell'acqua) l'emergenza siccità e, sanno già che s… -