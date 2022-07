Elodie stile cat woman | pantaloni in pelle e trasparenze

(Di domenica 3 luglio 2022)è una famosa cantante romana lanciata da Maria De Filippi nel talent show Amici. Qualche giorno fa si è esibita al suo primo live presso il Circolo Magnolia di Milano. Durante la performance ha conquistato tutti non solo per le fantastiche hit delle scorse estati, ma anche con il suo look provocante e glamour. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

devotoaltrash : RT @_mattia_meli: se elodie a sanremo porta una canzone stile tribale o bagno a mezzanotte con la coreografia ci fa vincere a mani basse l'… - Gioo_Gioo00 : RT @_mattia_meli: se elodie a sanremo porta una canzone stile tribale o bagno a mezzanotte con la coreografia ci fa vincere a mani basse l'… - fearvless89 : RT @_mattia_meli: se elodie a sanremo porta una canzone stile tribale o bagno a mezzanotte con la coreografia ci fa vincere a mani basse l'… - Luca190499 : RT @_mattia_meli: se elodie a sanremo porta una canzone stile tribale o bagno a mezzanotte con la coreografia ci fa vincere a mani basse l'… - keepcarmenn : RT @_mattia_meli: se elodie a sanremo porta una canzone stile tribale o bagno a mezzanotte con la coreografia ci fa vincere a mani basse l'… -

... ma il duo trova il tempo anche per ballate acustiche nel loro vecchio, come la bella Only ... RDS Summer Festival 2022, scaletta cantanti e programma/inaugurerà...... Mahmood, Guè, Marracash, Coez ed. 14 luglio 2022" Ore 21.00: Ginevra La giovane cantautrice ... 04 agosto 2022" Ore 21.00: Epoque Epoque, col suounico in cui la melodia R'n'B si alterna al ...Elodie, selvaggia e incontenibile con un look da sogno: visione che lascia senza parole. L’abito che ha sfoggiato nel corso del concerto milanese è a dir poco illegale Soprattutto se Elodie dovesse pr ...Proprio nella serata di ieri, Elodie si è esibita al Tim Summer Hits conquistando il pubblico romano con la sua performance e il suo outfit pazzesco. Elodie sta diventato a tutti gli effetti una vera ...