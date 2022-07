Elisabetta Canalis: “Skyler non va più a scuola, troppa paura”, ecco perché (Di domenica 3 luglio 2022) Sembra una vita da film quella di Elisabetta Canalis in California, tra domeniche al mare, allenamenti nel giardino della villa che condivide con Brian Perri e la loro Skyler, serate mondane e giornate sotto il sole che brilla tutto l’anno. Eppure anche il sogno americano sa trasformarsi in un incubo. “Viviamo con l’ansia, mia figlia non va più a scuola”, ha svelato la showgirl al settimanale F. A scatenare le sue paure è stata la sparatoria nella scuola elementare in Texas a maggio e il timore che un evento del genere possa verificarsi di nuovo. Sono molti anni ormai che Elisabetta vive negli Usa insieme a Brian e alla piccola Skyler. La bimba, che ha 6 anni, frequenta una scuola francese a Los Angeles ma dal giorno della sparatoria in Texas non è ... Leggi su blog.libero (Di domenica 3 luglio 2022) Sembra una vita da film quella diin California, tra domeniche al mare, allenamenti nel giardino della villa che condivide con Brian Perri e la loro, serate mondane e giornate sotto il sole che brilla tutto l’anno. Eppure anche il sogno americano sa trasformarsi in un incubo. “Viviamo con l’ansia, mia figlia non va più a”, ha svelato la showgirl al settimanale F. A scatenare le sue paure è stata la sparatoria nellaelementare in Texas a maggio e il timore che un evento del genere possa verificarsi di nuovo. Sono molti anni ormai chevive negli Usa insieme a Brian e alla piccola. La bimba, che ha 6 anni, frequenta unafrancese a Los Angeles ma dal giorno della sparatoria in Texas non è ...

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - GossipNews_it : Elisabetta Canalis non manda più la figlia a scuola - Bianca34874951 : RT @fanpage: Anche Elisabetta Canalis sceglie la moda no-bra. Si mostra senza trucco e senza reggiseno - zazoomblog : Elisabetta Canalis in ansia per la figlia - #Elisabetta #Canalis #ansia #figlia - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis emerge dalle acque ????????????????? -