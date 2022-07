Edoardo Tavassi | Nicolas Vaporidis | Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni | la prima reunion dopo l’Isola 16 Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 3 luglio 2022) Sarebbe stata la finale tanto desiderata da gran parte dei telespettatori, ma così non è andata, complici gli infortuni e in parte la scelta di prolungare il gioco di un mese. Quello che rimane però è una grande amicizia sbocciata in quel dell’Honduras e che continua anche a telecamere spente. Stiamo parlando diDi. I quattro naufraghi ieri sera si sono ritrovati a cena a Roma, per la felicità di tutti i loro fan. I momenti più belli sono stati condivisi suoi social e come sempre non sono mancate le gag che hanno contraddistinto il loro rapporto sul. Grande assente la sorella di, Guendalina, altra grande ...