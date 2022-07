Ederson-Atalanta, è fatta per l’arrivo del centrocampista. I dettagli (Di domenica 3 luglio 2022) Il primo acquisto dell’Atalanta si chiama Ederson. La società bergamasca ha chiuso per il centrocampista della Salernitana oggi pomeriggio, nonostante le parole di ieri del ds granata. Per i nerazzurri bergamaschi è un vero e proprio rinforzo a centrocampo, capace di potenziare un reparto già forte con Freuler-De Roon e Koopmeiners. Ecco le cifre che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Toloi: “Ho tanta voglia di vincere un trofeo con l’Atalanta” Biglietti Atalanta, ecco come acquistare i tagliandi tramite Vivaticket Infortunio Zapata, il colombiano è pronto al ritorno. Ecco quando Atalanta-Juventus, il doppio ex Carrera: “Legato ad entrambe. Pronostico? Non ci sono favorite” Non è ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 3 luglio 2022) Il primo acquisto dell’si chiama. La società bergamasca ha chiuso per ildella Salernitana oggi pomeriggio, nonostante le parole di ieri del ds granata. Per i nerazzurri bergamaschi è un vero e proprio rinforzo a centrocampo, capace di potenziare un reparto già forte con Freuler-De Roon e Koopmeiners. Ecco le cifre che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Toloi: “Ho tanta voglia di vincere un trofeo con l’” Biglietti, ecco come acquistare i tagliandi tramite Vivaticket Infortunio Zapata, il colombiano è pronto al ritorno. Ecco quando-Juventus, il doppio ex Carrera: “Legato ad entrambe. Pronostico? Non ci sono favorite” Non è ...

Pubblicità

DiMarzio : #Ederson all'@Atalanta_BC e #Lovato alla @OfficialUSS1919 ?????#calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Si è sbloccata la trattativa per #Ederson all'@Atalanta_BC ???? #Lovato in granata - TuttoMercatoWeb : Dietrofront Ederson, oggi non si è allenato: andrà all'Atalanta. E per la Salernitana c'è Lovato - jack_kcaj1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, FATTA PER EDERSON DALLA SALERNITANA Percorso inverso per Lovato che andrà in Campania #SkySport #… - Gianluca270395 : RT @DiMarzio: #Ederson all'@Atalanta_BC e #Lovato alla @OfficialUSS1919 ?????#calciomercato @SkySport -