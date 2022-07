“Ecco perché la punta di cioccolato del gelato preconfezionato non va mangiata” (Di domenica 3 luglio 2022) Era il 2016 quando Bert Weckhuysen, professore di Chimica inorganica e catalisi dell’Università di Utrect, preparò alcune lezioni video rispondendo ad alcune domande su sostenibilità, energia, materie prime e alimenti. Tra le domande ce ne era una destinata a diventare un tormentone negli anni successivi e ancora oggi nel 2022 molti vogliono sapere perché la punta dei coni gelato confezionati, a base di cioccolato, non andrebbe mangiata. Ebbene quell’ultimo boccone che qualcuno addenta anche subito dopo aver scartato il cornetto, secondo lo scienziato, è ricco di acidi grassi saturi, notoriamente più dannosi per la salute. Senza contare che i coni preconfezionati sono normalmente pieni di zuccheri, conservanti e altri composti finiti più volte nel mirino della ricerca scientifica. Nel filmato sul sito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Era il 2016 quando Bert Weckhuysen, professore di Chimica inorganica e catalisi dell’Università di Utrect, preparò alcune lezioni video rispondendo ad alcune domande su sostenibilità, energia, materie prime e alimenti. Tra le domande ce ne era una destinata a diventare un tormentone negli anni successivi e ancora oggi nel 2022 molti vogliono sapereladei coniconfezionati, a base di, non andrebbe. Ebbene quell’ultimo boccone che qualcuno addenta anche subito dopo aver scartato il cornetto, secondo lo scienziato, è ricco di acidi grassi saturi, notoriamente più dannosi per la salute. Senza contare che i coni preconfezionati sono normalmente pieni di zuccheri, conservanti e altri composti finiti più volte nel mirino della ricerca scientifica. Nel filmato sul sito ...

Pubblicità

angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - Agenzia_Ansa : Covid, ecco perché ci sono casi gravi anche tra i vaccinati. Colpa di anticorpi impazziti, utili per trovare person… - Adnkronos : #Covid, Bassetti: “Prevedo nuovo lockdown a luglio in Italia, ecco perché”. #ultimora - lovehopelaugh_s : sapete perché Max va così di merda? L'ho messo MEGA DRIVER al fanta. Ecco qua - ficaindiana : Ma perché questi 'onesti' gestori non li denunciano nei centri per l'impiego e perdono il reddito di cittadinanza?… -

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live streaming video: Hamilton si avvicina a Leclerc! George Russell è ritirato a tutti gli effetti perché si è fermato lungo la pista e da regolamento ... Ecco come sono andate le cose: Pierre Gasly ha affiancato George Russell ma ha preso male le misure ... Del Vecchio, ecco perché il patron di Luxottica è un esempio per tutto il Sud (e non solo) Se è vero che i necrologi raccontano la vita di un defunto più e meglio di mille articolesse, le parole di addio a Leonardo Del Vecchio (famiglia partita da Barletta per il sogno di una vita migliore ... QUOTIDIANO NAZIONALE George Russell è ritirato a tutti gli effettisi è fermato lungo la pista e da regolamento ...come sono andate le cose: Pierre Gasly ha affiancato George Russell ma ha preso male le misure ...Se è vero che i necrologi raccontano la vita di un defunto più e meglio di mille articolesse, le parole di addio a Leonardo Del Vecchio (famiglia partita da Barletta per il sogno di una vita migliore ... Omicron 5, Balzanelli: ecco perché tornano le polmoniti. Vacanze tranquille, 3 consigli