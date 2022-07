“Ecco cosa diceva alle mie spalle”: Mercedesz Henger si vendica, svela cosa è successo davvero (Di domenica 3 luglio 2022) La modella Mercedesz Henger, tornata da poco in Italia dopo l’avventura vissuta in Honduras, si prende la sua rivincita svelando dettagli poco lusinghieri sul comportamento di un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi. Mercedesz Henger – Screenshot InstagramMercedesz Henger si prende la sua rivincita spiattellando ai quattro venti chi tra i naufragi l’ha delusa di più e quali sono i motivi reali che la portano ancora oggi a nutrire un senso di profonda delusione nei confronti di quella persona. La giovane modella e influencer italo-ungherese ha racconto tutto nell’intervista rilasciata a FanPage. Infatti, come sempre accade al termine dell’Isola dei Famosi, i concorrenti ripercorrono la loro esperienza, elencandone gli aspetti negativi e ... Leggi su ck12 (Di domenica 3 luglio 2022) La modella, tornata da poco in Italia dopo l’avventura vissuta in Honduras, si prende la sua rivincitando dettagli poco lusinghieri sul comportamento di un’altra concorrente dell’Isola dei Famosi.– Screenshot Instagramsi prende la sua rivincita spiattellando ai quattro venti chi tra i naufragi l’ha delusa di più e quali sono i motivi reali che la portano ancora oggi a nutrire un senso di profonda delusione nei confronti di quella persona. La giovane modella e influencer italo-ungherese ha racconto tutto nell’intervista rilasciata a FanPage. Infatti, come sempre accade al termine dell’Isola dei Famosi, i concorrenti ripercorrono la loro esperienza, elencandone gli aspetti negativi e ...

