(Di domenica 3 luglio 2022) 'Èla, hoche qualcuno possa entrare in casa approfittando del'. Questa la singolare richiesta d'aiuto ricevuta dalla, qualche giorno fa, a Perugia . Are ...

Pubblicità

c0rcordivm : ci mancava solo la corrente saltata - _therealme999 : è saltata la corrente dio cane - stupidolover : Mi è saltata la corrente e ora sono a casa da solo al buio - taestaetics : Ha fatto un temporale assurdo con annessa grandine. Ho avuto un ansia pazzesca. È saltata tutta la corrente ?? -

leggo.it

'Èla, ho paura che qualcuno possa entrare in casa approfittando del buio '. Questa la singolare richiesta d'aiuto ricevuta dalla polizia , qualche giorno fa, a Perugia . A chiamare era ...Giunti sul posto, gli operatori, dopo aver compreso la difficoltà della ragazza, hanno raggiunto il contatore condominiale verificando che era temporaneamentela. Riattivato il ... «È saltata la corrente»: ventenne chiama la polizia perché ha paura del buio «È saltata la corrente, ho paura che qualcuno possa entrare in casa approfittando del buio». Questa la singolare richiesta ..."I fantini big montano in Camporegio perché dietro c’è un grande lavoro. Quei salti sul palco. Ho detto ’Se me lo levano muoio’" ...