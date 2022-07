È morto Tonino Cripezzi: era il leader dei Camaleonti, ieri il concerto (Di domenica 3 luglio 2022) Lutto nel mondo della musica italiana. Antonio Cripezzi, meglio conosciuto come Tonino, cantante e tastierista dei Camaleonti, gruppo musicale nato negli anni ’60, è stato trovato senza vita in hotel, nella stanza d’albergo di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Come è morto Tonino Cripezzi Tonino Cripezzi, molto probabilmente, è morto a causa di un malore, che nella notte non gli ha lasciato ‘via di fuga’. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso. Il cantante, 76 anni, aveva già avuto dei problemi di salute, ma ieri era ritornato sul palco. E quello con il gruppo di sempre, nel parco Villa de Riseis di Pescara, è stato il suo ultimo concerto. Prima la cena, poi il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Lutto nel mondo della musica italiana. Antonio, meglio conosciuto come, cantante e taststa dei, gruppo musicale nato negli anni ’60, è stato trovato senza vita in hotel, nella stanza d’albergo di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Come è, molto probabilmente, èa causa di un malore, che nella notte non gli ha lasciato ‘via di fuga’. Inutili, infatti, tutti i tentativi di soccorso. Il cantante, 76 anni, aveva già avuto dei problemi di salute, maera ritornato sul palco. E quello con il gruppo di sempre, nel parco Villa de Riseis di Pescara, è stato il suo ultimo. Prima la cena, poi il ...

