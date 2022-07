È giallo sulla destinazione del portiere di hockey russo Fedotov arrestato (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - È giallo sulla destinazione del portiere russo Ivan Fedotov. Questa mattina Alexey Ponomarev, avvocato del miglior portiere russo ancora presente sul territorio russo (altri sono già da anni in Nhl), vincitore con il Cska Mosca della Kontinental hockey League e dell'argento olimpico a Pechino 2022, ha voluto far luce sul trasferimento del giocatore da San Pietroburgo dove venerdì era stato arrestato all'uscita del palaghiaccio, accusato di tentare di evadere il servizio militare. Fedotov, 25 anni, è il portiere del Cska Mosca e giocando nella formazione dell'esercito ha lo status di militare e non potrebbe lasciare il Paese. Il 7 maggio scorso ... Leggi su agi (Di domenica 3 luglio 2022) AGI - ÈdelIvan. Questa mattina Alexey Ponomarev, avvocato del migliorancora presente sul territorio(altri sono già da anni in Nhl), vincitore con il Cska Mosca della KontinentalLeague e dell'argento olimpico a Pechino 2022, ha voluto far luce sul trasferimento del giocatore da San Pietroburgo dove venerdì era statoall'uscita del palaghiaccio, accusato di tentare di evadere il servizio militare., 25 anni, è ildel Cska Mosca e giocando nella formazione dell'esercito ha lo status di militare e non potrebbe lasciare il Paese. Il 7 maggio scorso ...

