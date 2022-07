(Di domenica 3 luglio 2022) Il mese di luglio è iniziato e Pauloè disoccupato. Il suo matrimonio quasi annunciato con l’Inter tarda ad arrivare e per questo motivo è partita da qualche settimana la gara al sorpasso ai nerazzurri. Mentre Paulo si allena a Miami per farsi trovare pronto non appena arrivi la chiamata giusta, il suo agente Antun insieme all’intermediario De Vecchi raccolgono l’interesse e i sondaggi di altri club. Il Milan èfinestra in attesa di capire seabbasserà le pretese sull’ingaggio. Il Monza di Berlusconi e Galliani sogna in grande, rimanendo nelle retrovie e provando a sfruttare più in là i tentennamenti delle grandi. Il discorso più concreto è con l’Inter, che prescinde dalle ultime frenate dovute all’acquisto di Lukaku e la volontà di liberare spazio in attacco, ma il vuoto creato dpausa nelle ...

Si sfoglia la margherita. Dybala o non Dybala, Zaniolo o non Zaniolo, De Ketelaere o non De Ketelaere, Ziyech o non Ziyech, Asensio o non Asensio, Berardi o non Berardi, Renato Sanches o non Renato Sanches. Dybala sfoglia la margherita: il Napoli si aggiunge alla corsa per l'argentino