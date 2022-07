Dybala, CorSport rivela: “Il Napoli ha fatto un sondaggio per l’argentino” (Di domenica 3 luglio 2022) Dybala CorSport – Nonostante l’elevato ingaggio richiesto, anche il Napoli partecipa alla corsa per aggiudicarsi il fuoriclasse argentino. La notizia è stata confermata anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: gli azzurri sono piombati su Dybala! Dybala, La Gazzetta: “Il Napoli vuole l’argentino, sondaggio del ds Giuntoli” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Diciamo la verità: se il nome di Paulo Dybala, il frontman della band di svincolati d’Italia, è accostato ogni giorno a una nuova squadra non è colpa della volatilità del mercato e neanche dei venditori di fumo. Per niente: il fatto è che trovare un calciatore del genere nella lista dei parametri zero è un’occasione troppo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022)– Nonostante l’elevato ingaggio richiesto, anche ilpartecipa alla corsa per aggiudicarsi il fuoriclasse argentino. La notizia è stata confermata anche dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: gli azzurri sono piombati su, La Gazzetta: “Ilvuoledel ds Giuntoli” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Diciamo la verità: se il nome di Paulo, il frontman della band di svincolati d’Italia, è accostato ogni giorno a una nuova squadra non è colpa della volatilità del mercato e neanche dei venditori di fumo. Per niente: ilè che trovare un calciatore del genere nella lista dei parametri zero è un’occasione troppo ...

