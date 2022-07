Dybala, aumenta la concorrenza: due club di Premier League sull’argentino! (Di domenica 3 luglio 2022) Quella legata a Paulo Dybala è una telenovela senza fine, in base quando riportato dal Sun, anche il Manchester United e l’Arsenal hanno contattato l’agente di Paulo Dybala, Jorge Anton. L’argentino, svincolato dalla Juventus dopo il mancato accordo sul rinnovo, è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Dybala Manchester United Arsenal Il 28enne ha messo così fine a sette anni di permanenza a Torino che lo hanno visto segnare 115 gol in 293 partite con la maglia bianconera. Le pretendenti per l’attaccante, che ha 34 presenze in Argentina, non mancano: Tottenham, Inter, Napoli, Milan e Atletico Madrid sono state interessate. Per Red Devils e Gunners non sarà facile arrivare alla Joya. Luca Forte Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Quella legata a Pauloè una telenovela senza fine, in base quando riportato dal Sun, anche il Manchester United e l’Arsenal hanno contattato l’agente di Paulo, Jorge Anton. L’argentino, svincolato dalla Juventus dopo il mancato accordo sul rinnovo, è ancora in attesa di conoscere il suo futuro.Manchester United Arsenal Il 28enne ha messo così fine a sette anni di permanenza a Torino che lo hanno visto segnare 115 gol in 293 partite con la maglia bianconera. Le pretendenti per l’attaccante, che ha 34 presenze in Argentina, non mancano: Tottenham, Inter, Napoli, Milan e Atletico Madrid sono state interessate. Per Red Devils e Gunners non sarà facile arrivare alla Joya. Luca Forte

Pubblicità

MilanWorldForum : Milan: aumenta la concorrenza per Dybala Le news -) - Roby848484 : @NandoPiscopo1 @The__Musti @Erreppierreppi @GiovaB95 Dybala Milan solo se passi a un netto 433 diversissimo da quel… - luchino_____ : @eNo11 Io sono team Ziyech + CDK Però firmerei anche Ziyech + Dybala. Dybala non mi convince al 100% per la tenuta… - ncl216 : @JnokerGnok3r @Guisaltato Dybala grande si, aumenta il tasso di bellezza del nostro attacco - TheMerk87 : @calafuria_ Il rosicone to aumenta ogni giorno di più mentre sta arrivando anche Dybala ?? -