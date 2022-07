Dusan Vlahovic e Maria Becerra nuova coppia dell’estate? La cantante che ha stregato il bomber

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 3 luglio 2022)sembra proprio aver già dimenticato Carolina Stramare. L’attaccante serbo della Juventus, infatti, secondo molti rumors negli ultimi mesi avrebbe frequentato in gran segreto la Miss Italia, ma adesso nella sua testa ci sarebbe solo. Laargentina non sembra aver notato, però, ilbianconero… almeno fino ad ora., lontano dai campi di calcio per la sosta estiva, continua a far parlare di sé per i suoi movimenti social. L’attaccante della Juventus ha iniziato a seguire laargentinaalla quale ha lasciato qualche like alle foto più sexy e poi un commento nel corso di una diretta. «Sei molto carina», ha scritto il calciatore ...