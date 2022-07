Droga nascosta nel registratore di cassa: cane poliziotto incastra commerciante-pusher ad Acilia (Di domenica 3 luglio 2022) Ostia – Gli agenti del X distretto Lido di Roma, a seguito di attività d’indagine, hanno arrestato un cittadino italiano di 32 anni perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, messo in atto un servizio di osservazione all’esterno di un esercizio commerciale di Acilia, unitamente a personale della sezione cinofili della Questura di Roma, sono stati aiutati dal fiuto del cane “ISCO”, che si è diretto immediatamente verso il registratore di cassa. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti 3,77 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza, un quaderno con su scritta la contabilità dello spaccio, 870 euro in contanti provento dell’illecita attività e 3 piantine di marijuana da cui sono stati ricavati 35,6 grammi di sostanza. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 luglio 2022) Ostia – Gli agenti del X distretto Lido di Roma, a seguito di attività d’indagine, hanno arrestato un cittadino italiano di 32 anni perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, messo in atto un servizio di osservazione all’esterno di un esercizio commerciale di, unitamente a personale della sezione cinofili della Questura di Roma, sono stati aiutati dal fiuto del“ISCO”, che si è diretto immediatamente verso ildi. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti 3,77 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza, un quaderno con su scritta la contabilità dello spaccio, 870 euro in contanti provento dell’illecita attività e 3 piantine di marijuana da cui sono stati ricavati 35,6 grammi di sostanza. ...

