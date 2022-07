Dopo i negazionisti del Covid, arrivano quelli della siccità: lanciato l’hashtag “Rubinetti Aperti” (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sono stati (e ci sono ancora, probabilmente) i negazionisti del Covid-19, quelli della guerra in Ucraina. Ora è emersa un’ulteriore categoria: i negazionisti della siccità. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag “Rubinetti Aperti”, che oltre ad attrarre molti (discutibili) seguaci, ha generato anche parecchie critiche. Su Twitter è stato lanciato l’hashtag “Rubinetti Aperti” per negare la siccità Per fronteggiare la grandissima emergenza idrica che sta tenendo l’Italia nella morsa, la bozza di decreto allo studio del Governo ha previsto persino un commissario straordinario: il provvedimento non è ancora stato ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sono stati (e ci sono ancora, probabilmente) idel-19,guerra in Ucraina. Ora è emersa un’ulteriore categoria: i. Su Twitter è stato”, che oltre ad attrarre molti (discutibili) seguaci, ha generato anche parecchie critiche. Su Twitter è stato” per negare laPer fronteggiare la grandissima emergenza idrica che sta tenendo l’Italia nella morsa, la bozza di decreto allo studio del Governo ha previsto persino un commissario straordinario: il provvedimento non è ancora stato ...

