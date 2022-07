Dolomiti | crolla seracco sulla Marmolada | almeno 6 vittime | LE FOTO

Pubblicità

SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - SkyTG24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada - MediasetTgcom24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada #puntarocca #marmolada #dolomiti #soccorsoalpino - paolo77jpm : RT @SkyTG24: #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - paolo77jpm : RT @SkyTG24: Il video dei soccorsi sulle #Dolomiti -

Il glaciologo Frezzotti: "Ghiacciai non più in equilibrio" leggi ancheseracco sulla Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti 'I cambiamenti climatici hanno reso più instabile l'alta ...Sul posto anche gli elicotteri del Suem di Pieve di Cadore, diEmergency di Cortina, di Trento, della Protezione civile della Regione Veneto, dell'Air service center e le stazioni del ...Il Soccorso Alpino, che ha evacuato diciotto persone e chiuso il ghiacciaio per il rischio di altri crolli, sta cercando di capire se e quanti manchino ancora all’appello. Finora sono 6 le vittime acc ...Il distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, provocando una valanga che ha travolto più cordate di escursionisti che stavano salendo in vetta. Elicotteri del soccorso alpino in volo pe ...