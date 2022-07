Dolomiti | crolla seracco sulla Marmolada | almeno 6 vittime Aperta inchiesta LE FOTO

Pubblicità

SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - SkyTG24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada - MediasetTgcom24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada #puntarocca #marmolada #dolomiti #soccorsoalpino - zazoomblog : Dolomiti crolla seracco sulla Marmolada almeno 6 vittime: LE FOTO - #Dolomiti #crolla #seracco #sulla - paolo77jpm : RT @SkyTG24: #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti -

Il video Il distacco è stato immortalato seppur a distanza e postato su FB da Nicoletta Barbessi del gruppo "... che Passione" . Ecco cosa ha scritto l'autrice del video "Mamma mia, credo che ...Il glaciologo Frezzotti: "Ghiacciai non più in equilibrio" leggi ancheseracco sulla Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti 'I cambiamenti climatici hanno reso più instabile l'alta ...Così gli inquirenti. Il bilancio provvisorio è di 6 morti, 9 feriti, alcuni dispersi. Allestito a Canazei un punto operativo. Il distacco si sarebbe verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itine ...Il Soccorso Alpino, che ha evacuato diciotto persone e chiuso il ghiacciaio per il rischio di altri crolli, sta cercando di capire se e quanti manchino ancora all’appello. Finora sono 6 le vittime acc ...