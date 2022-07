Disavventura per Felipe Melo e i suoi cari: malviventi armati lo bloccano e gli rubano l’auto (Di domenica 3 luglio 2022) Felipe Melo vittima di un’aggressione. L’ex giocatore di Juve, Inter e Fiorentina ha vissuto una spiacevole Disavventura insieme ai suoi cari dopo la vittoria del suo Fluminense contro il Corinthians per 4-0 al Maracana. Felipe Melo viaggiava insieme alla moglie, due figli e un amico, in auto, verso Paraty, un comune dello stato di Rio quando, alla Avenida Brasil, è stato bloccato da alcuni ladri armati che gli hanno rubato l’auto, una Mercedes nera GLE 53, insieme ad alcuni oggetti personali. Felipe Melo e coloro che hanno subito il furto, grazie all’aiuto di una coppia vicina al luogo dell’aggressione, sono riusciti a tornare a casa ma sono in stato di shock. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 luglio 2022)vittima di un’aggressione. L’ex giocatore di Juve, Inter e Fiorentina ha vissuto una spiacevoleinsieme aidopo la vittoria del suo Fluminense contro il Corinthians per 4-0 al Maracana.viaggiava insieme alla moglie, due figli e un amico, in auto, verso Paraty, un comune dello stato di Rio quando, alla Avenida Brasil, è stato bloccato da alcuni ladriche gli hanno rubato, una Mercedes nera GLE 53, insieme ad alcuni oggetti personali.e coloro che hanno subito il furto, grazie all’aiuto di una coppia vicina al luogo dell’aggressione, sono riusciti a tornare a casa ma sono in stato di shock. L'articolo CalcioWeb.

