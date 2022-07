Di nuovo oltre il milione ufficiali. Esperto: almeno il triplo. Corona virus: Italia, 1009943 attualmente positivi a test (+44379 in un giorno) con 168545 decessi (57) e 17590383 guariti (28481). Totale di 18768871 casi (71947) Dati della protezione civile: effettuati 262557 tamponi (Di domenica 3 luglio 2022) L’epidemiologo La Vecchia, citato dall’ansia, ritiene che a fronte del milione di casi ufficiali di Corona virus attualmente ve ne siano, in realtà, altri due milioni non registrati. Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Di nuovo oltre il milione ufficiali. Esperto: almeno il triplo. Corona virus: Italia, 1009943 attualmente positivi a test (+44379 in un giorno) con 168545 ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 luglio 2022) L’epidemiologo La Vecchia, citato dall’ansia, ritiene che a fronte deldidive ne siano, in realtà, altri due milioni non registrati.odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Diililin un) con...

