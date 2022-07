Di Marzio conferma: .@EmpoliCalcio, ufficiale l’arrivo di Mattia #Destro: l’attaccante ha firmato il… (Di domenica 3 luglio 2022) Di Marzio ha appena pubblicato una notizia molto interessante che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: .@EmpoliCalcio, ufficiale l'arrivo di Mattia #Destro: l'attaccante ha firmato il contratto fino al 2023 #Calciomercatohttps://t.co/HLclzxPojj — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 28, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 8 retweet e 124 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 3 luglio 2022) Diha appena pubblicato una notizia molto interessante che ci limitiamo a riportare integralmente alla vostra attenzione: .@l'arrivo di: l'attaccante hail contratto fino al 2023 #Calciomercatohttps://t.co/HLclzxPojj — Gianluca Di(@Di) June 28, 2022 Adell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Diha attualmente raccolto 8 retweet e 124 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca DiL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

violanews : È fatta per #Gollini #Fiorentina - peterkama : Di Marzio conferma: “Gollini alla Fiorentina”. ALMENO UNA PERSONA CHE PORTI GIOIA IN UNO SPOGLIATOIO CHE PER ME… - cops27mb1 : Calciomercato Monza, Di Marzio conferma l’interesse per Icardi e sgancia la bomba: biancorossi anche su Dybala… - infoitsport : Calciomercato Monza, Di Marzio conferma l'interesse per Icardi e sgancia la bomba: biancorossi anche su Dybala - Luca00005782 : @CorriereG No ok, però senza conferme, la prima conferma di Di Marzio, una delle poche fonti affidabili è stata dat… -