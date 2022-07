Di Maria, ‘indizio’ social e tifosi in delirio: Juventus, l’affare si avvicina? (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo Paul Pogba, la Juventus è vicinissima a chiudere anche per Angel Di Maria. A conferma di ciò è arrivato un ‘indizio social’. Dopo due quarti posti, la Juventus ha come primissimo obiettivo tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, hanno smesso di cercare di prendere calciatori giovani ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo Paul Pogba, laè vicinissima a chiudere anche per Angel Di. A conferma di ciò è arrivato un ‘indizio’. Dopo due quarti posti, laha come primissimo obiettivo tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, hanno smesso di cercare di prendere calciatori giovani ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Di Maria è già bianconero: l'ultimo indizio arriva da Instagram Calciomercato Juventus, l'ultimo indizio su Di Maria Di Maria (Instagram)Su Instagram, Jorgelina Cardoso, la moglie di Di Maria, ha pubblicato una foto in bianco e nero con due cuori bianconeri.