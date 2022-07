Di Maio: “Serve responsabilità, c’è chi cerca pretesti per far cadere il governo. La scissione? Con me persone che trovano coerenza nella scelta” (Di domenica 3 luglio 2022) Nel suo progetto Insieme per il futuro ovviamente “non c’è spazio per sovranismi, populismi ed estremismi“. La crisi di governo per un eventuale strappo dei 5 Stelle, dopo le polemiche per le rivelazioni sulle conversazioni tra Mario Draghi e Beppe Grillo, va evitata a tutti i costi perché in caso di voto anticipato “non so a quali livelli può schizzare lo spread“. Luigi Di Maio, in due interviste parallele a Corriere e a Repubblica, non fa mai il nome di Giuseppe Conte e non risponde alle domande sul presunto ruolo del premier nella scissione con cui due settimane fa ha spaccato il Movimento. In compenso invoca “in tutti i leader di partito responsabilità, serietà e senso delle istituzioni“. E dice di temere che “qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Nel suo progetto Insieme per il futuro ovviamente “non c’è spazio per sovranismi, populismi ed estremismi“. La crisi diper un eventuale strappo dei 5 Stelle, dopo le polemiche per le rivelazioni sulle conversazioni tra Mario Draghi e Beppe Grillo, va evitata a tutti i costi perché in caso di voto anticipato “non so a quali livelli può schizzare lo spread“. Luigi Di, in due interviste parallele a Corriere e a Repubblica, non fa mai il nome di Giuseppe Conte e non risponde alle domande sul presunto ruolo del premiercon cui due settimane fa ha spaccato il Movimento. In compenso invoca “in tutti i leader di partito, serietà e senso delle istituzioni“. E dice di temere che “qualcuno stia solondo il pretesto per generare l’incidente di ...

