Di Maio, la frecciata a Conte: «Qualcuno vuole imitare Salvini al Papeete: cercano solo un pretesto per far cadere il governo»

Il sospetto di Luigi Di Maio è che Qualcuno voglia fare un remake della crisi del Papeete. L'aspetto più curioso è che a volerlo sarebbe Giuseppe Conte, cioè il premier che quella crisi di governo nel 2019 l'aveva subita da Matteo Salvini. Sta di fatto che i continui avvertimenti partiti nelle ultime ore dal leader del M5s appaiono al ministro scissionista ex grillino come un modo per cercare di far saltare il banco del governo: «Qualcuno sta solo cercando il pretesto per generare l'incidente di percorso», dice nell'intervista a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. L'obiettivo delle minacce M5s sarebbero solo di indebolire Mario Draghi, così da far cadere il governo.

