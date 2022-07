De Ligt al Chelsea? Tifosi della Juve divisi sui social: le reazioni | VIDEO (Di domenica 3 luglio 2022) Matthijs De Ligt, in questa sessione di calciomercato, può lasciare la Juventus per andare al Chelsea. Ma come la stanno prendendo i Tifosi della Juventus? Sui social le reazioni sono contrastanti Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 luglio 2022) Matthijs De, in questa sessione di calciomercato, può lasciare lantus per andare al. Ma come la stanno prendendo intus? Suilesono contrastanti

Pubblicità

forumJuventus : (Gds) 'Il Chelsea arriva a 80 milioni per De Ligt ma la Juve dice ancora no per l'olandese'? - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #DeLigt richiesto da #Tuchel: il @ChelseaFC è pronto a offrire #Werner - DiMarzio : #Calciomercato | #Chelsea, la situazione tra #Skriniar e #DeLigt - Frorik3 : Nel caso la Juve dovesse raggiungere l'accordo con il Chelsea per Matthijs De Ligt, il primo nome sulla lista é que… - SB200493 : RT @OllieGlanvill: De Ligt tra Chelsea e City: la Juve non fa sconti ?@tuttosport? -