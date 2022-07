Dal PSG al Napoli, Giuntoli studia il colpo: primo sondaggio (Di domenica 3 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il PSG avrebbe comunicato a Keylor Navas di voler assicurare il posto da titolare a Gigio Donnarumma nella prossima stagione. Il portiere costaricano non intende però accettare il ruolo di vice e spingerebbe dunque per un trasferimento nell’immediato. Queste ultime indiscrezioni avrebbero dunque spinto il Napoli ad effettuare un tentativo per l’estremo difensore ex Real Madrid, contando di poter accontentare le sue richieste di minutaggio. Keylor Navas Napoli PSG Un acquisto che però, se messo a segno, cambierebbe per l’ennesima volta la situazione legata agli estremi difensori degli azzurri. Visto l’addio di Ospina, le iniziali intenzioni del DS Giuntoli erano di rinnovare il contratto di Alex Meret e di cercare un profilo low cost di esperienza come vice. L’accordo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il PSG avrebbe comunicato a Keylor Navas di voler assicurare il posto da titolare a Gigio Donnarumma nella prossima stagione. Il portiere costaricano non intende però accettare il ruolo di vice e spingerebbe dunque per un trasferimento nell’immediato. Queste ultime indiscrezioni avrebbero dunque spinto ilad effettuare un tentativo per l’estremo difensore ex Real Madrid, contando di poter accontentare le sue richieste di minutaggio. Keylor NavasPSG Un acquisto che però, se messo a segno, cambierebbe per l’ennesima volta la situazione legata agli estremi difensori degli azzurri. Visto l’addio di Ospina, le iniziali intenzioni del DSerano di rinnovare il contratto di Alex Meret e di cercare un profilo low cost di esperienza come vice. L’accordo ...

