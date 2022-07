Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram (Di domenica 3 luglio 2022) Iniziare ad allenare, forse, è un desiderio senza scadenza. E così, a 51 anni, Sossio Aruta ha lanciato un appello sfruttando il suo ampio seguito su Instagram: 'Ho provato in modo professionale ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 luglio 2022) Iniziare ad allenare, forse, è un desiderio senza scadenza. E così, a 51 anni,ha lanciato un appello sfruttando il suo ampio seguito su: 'Ho provato in modo professionale ...

Pubblicità

pietroscogna : RT @Gazzetta_it: Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram - sportli26181512 : Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram: Dai reality alla panchina: o… - Gazzetta_it : Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram - RobertaCookie : @MontegrandeS @BITCHYFit Dai che fino ad un paio di settimane fa eri il suo portavoce.. 'Sono come delle sorelline… - littlebylittl3_ : Premesso che di lei non mi importa nulla,ma cosa ridi tu che sei soltanto uno sfigato che nella vita altro non sa f… -