Da Linate a Fiumicino: quando gli aeroporti diventano una "trappola" (Di domenica 3 luglio 2022) La questione che stiamo per porre in questa zuppa è piuttosto delicata. E cioè il rapporto tra consumatori e grandi imprese che operano in settori di monopolio naturale. Roba forte, per cui gli economisti si sono appesi per anni. Andiamo subito al punto: parliamo di aeroporti. E facciamo subito una premessa. Non è detto, in effetti, che essi siano dei monopolisti. Insomma, non è sempre vero che ad essi non ci sia un'alternativa. La popolare tratta Roma-Milano è sufficientemente lunga per giustificare ancora un volo, ma sufficientemente ben collegata con ferro per giustificare l'acquisto di un treno veloce. Seconda premessa doverosa. Chi scrive questa zuppa è un pendolare, anche se di lusso: e quella tratta la percorre più volte alla settimana da circa trent'anni. E ha visto sempre più erodersi il vantaggio competitivo del volo. Da qualche settimana la società ...

