Crollo Marmolada | i soccorritori | 6 morti | feriti e dispersi Il video della valanga

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci sarebbero almeno quattro vittime nel crollo del seracco di ghiaccio avvenuto sulla Marmolada. #ANSA - RaiNews : Ancora un video della tragedia sulla Marmolada, Non è facile sapre quante sono le persone coinvolte, sembrano almen… - ilpost : Almeno 5 persone sono morte a causa del crollo di una porzione di ghiacciaio nella Marmolada, il più alto gruppo mo… - JorgePotes : RT @sole24ore: Crollo ghiacciaio Marmolada, ecco le immagini aree dopo la valanga - Il Sole 24 ORE - gianni2806 : RT @carloxlun: Istante del crollo del seracco in Marmolada #Marmolada #glacier #GlobalWarming @Trentin0 @SkyTG24 @Corriere @repubblica @Age… -

Vedi Anche, il momento deldel blocco di ghiaccio: video Secondo Colucci non ci sono ancora le condizioni per capire ' se si tratti di un distacco di fondo del ghiacciaio o ...L'impressionantedi ghiaccio dellaripreso dagli escursionisti Per il senatore valdostano Lanièce, si tratta di ' una missione importantissima per rendersi conto della situazione dei ...Una torre di ghiaccio si è staccata vicino a Punta Rocca. Droni per trovare i dispersi. Evacuati 18 alpinisti in vetta, chiuso il ghiacciaio (foto soccorso alpino Sarentino) COS'E' SUCCESSO. Il distac ...Milano, 3 lug. (Adnkronos) - ''Una tragedia, certo. Ma la montagna è sempre pericolosa, l'alternativa è l'arrampicata indoor, bellissima, ma è un ...