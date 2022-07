Cristina Chiabotto mamma bis: ecco il nome scelto per la sua bimba! (Di domenica 3 luglio 2022) Cristina Chiabotto mamma bis! L’ex Miss Italia lo scorso 29 giugno ha dato alla luce la sua secondogenita, dopo Luce Maria nata poco più di un anno fa. L’annuncio è stato dato direttamente dalla conduttrice e dal marito, Marco Roscio su Intagram: 29 Giugno 2022… Benvenuta Sofia?!!! View this post on Instagram A post shared by Cristina Chiabotto (@vanillagirl 86) Una gravidanza vissuta al riparo dai riflettori e dalle riviste di gossip quella di Cristina Chiabotto, che ha scelto di condividere la notizia con i suoi follower il giorno di Pasquetta. Nel corso di un’ospitata a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, la Chiabotto aveva rivelato di essere già all’ottavo mese e di aspettare una ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 luglio 2022)bis! L’ex Miss Italia lo scorso 29 giugno ha dato alla luce la sua secondogenita, dopo Luce Maria nata poco più di un anno fa. L’annuncio è stato dato direttamente dalla conduttrice e dal marito, Marco Roscio su Intagram: 29 Giugno 2022… Benvenuta Sofia?!!! View this post on Instagram A post shared by(@vanillagirl 86) Una gravidanza vissuta al riparo dai riflettori e dalle riviste di gossip quella di, che hadi condividere la notizia con i suoi follower il giorno di Pasquetta. Nel corso di un’ospitata a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, laaveva rivelato di essere già all’ottavo mese e di aspettare una ...

