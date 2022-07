Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United: 4 squadre in lizza (Di domenica 3 luglio 2022) per ingaggiare il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo avrebbe scelto di lasciare il Manchester United dopo una sola stagione per cercare fortuna altrove. Secondo il The Sun sarebbero quattro le possibili destinazioni di CR7: Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid e PSG. Difficile ipotizzare invece un suo ritorno in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) per ingaggiare il fenomeno portogheseavrebbe scelto dire ildopo una sola stagione per cercare fortuna altrove. Secondo il The Sun sarebbero quattro le possibili destinazioni di CR7: Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid e PSG. Difficile ipotizzare invece un suo ritorno in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

