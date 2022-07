“Cristiano Ronaldo ha chiesto la cessione al Manchester United”, il portoghese pronto a cambiare un’altra maglia (Di domenica 3 luglio 2022) Arrivano nuove conferme, il futuro di Cristiano Ronaldo è lontano dal Manchester United. Il portoghese è reduce da una stagione deludente dal punto di vista personale e di squadra, i Red Devils hanno chiuso la Premier League fuori dalla zona Champions League, in più il rapporto con compagni e allenatore non è mai decollato. Il portoghese è molto competitivo e pretende sempre il massimo e dopo alcuni giorni di riflessioni ha deciso di lasciare lo United e, probabilmente, anche la Premier League. La notizia, ribadita da tempo su CalcioWeb, ha trovato conferma anche dall’Inghilterra. Cristiano Ronaldo è in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato, dalla Serie A alla Liga alla Ligue 1. Sono tante le squadre che si sono messe in ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 luglio 2022) Arrivano nuove conferme, il futuro diè lontano dal. Ilè reduce da una stagione deludente dal punto di vista personale e di squadra, i Red Devils hanno chiuso la Premier League fuori dalla zona Champions League, in più il rapporto con compagni e allenatore non è mai decollato. Ilè molto competitivo e pretende sempre il massimo e dopo alcuni giorni di riflessioni ha deciso di lasciare loe, probabilmente, anche la Premier League. La notizia, ribadita da tempo su CalcioWeb, ha trovato conferma anche dall’Inghilterra.è in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato, dalla Serie A alla Liga alla Ligue 1. Sono tante le squadre che si sono messe in ...

