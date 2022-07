Crisi del gas e prezzo delle materie prime. Soluzioni sostenibili (Di domenica 3 luglio 2022) Il prezzo del gas si è impennato nell’ultimo anno, alternando leggere discese. Il conflitto in Ucraina ha sicuramente amplificato l’aumento galvanizzando la speculazione. Gli speculatori sono prevalentemente in Occidente. Mettere un tetto al prezzo può essere una soluzione (che gli Usa invocano). Non è ancora chiaro come funzionerebbe. Rappresenta inoltre, un pericoloso precedente che potrebbe avere conseguenze inintenzionali e imprevedibili contro la logica del mercato libero. Prima di qualsiasi intervento è urgente comprendere le dinamiche della speculazione nel mercato delle materie prime. Le dinamiche di domanda e offerta delle materie prime, come il gas e il petrolio, attirano l’interesse degli investitori industriali e finanziari. I primi ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) Ildel gas si è impennato nell’ultimo anno, alternando leggere discese. Il conflitto in Ucraina ha sicuramente amplificato l’aumento galvanizzando la speculazione. Gli speculatori sono prevalentemente in Occidente. Mettere un tetto alpuò essere una soluzione (che gli Usa invocano). Non è ancora chiaro come funzionerebbe. Rappresenta inoltre, un pericoloso precedente che potrebbe avere conseguenze inintenzionali e imprevedibili contro la logica del mercato libero. Prima di qualsiasi intervento è urgente comprendere le dinamiche della speculazione nel mercato. Le dinamiche di domanda e offerta, come il gas e il petrolio, attirano l’interesse degli investitori industriali e finanziari. I primi ...

Pubblicità

SimoneAlliva : Le donne si uniscono e si sposano 'tra loro a causa della conclamata crisi identitaria del maschio italiano'. Ques… - Agenzia_Ansa : La crisi economica e la paralisi politica in Libia hanno scatenato un'ondata di proteste nelle principali città del… - CarloCalenda : La crisi della rappresentanza nasce anche dall’ignoranza e dalla crisi culturale che l'Italia vive da decenni. Sui… - Beatrix_aka_BM : RT @danieledv79: @PLCastagnetti La crisi è preparata ad hoc dal quotidiano organo del partito unico PDm5S che ogni giorno pontifica in TV,… - ADerespinis : RT @ChiodiDonatella: Un ministro della #Salute laureato in Scienze Politiche e la faccenda #Covid è andata come è andata. Poi la #crisi. E… -