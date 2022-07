Crisi centrodestra, il “tavolo” non è la soluzione (Di domenica 3 luglio 2022) A Mario Draghi, sfinito dal caldo e dai fuochi dentro e fuori casa, domani gli tocca persino incontrare il vano, vanesio e vanaglorioso Giuseppe Conte. A destra, invece, il trio Medusa, non quello delle Iene, ma Berlusconi-Meloni-Salvini non riesce neppure a fissare un pranzo di lavoro, divisi come sono, “masochisticamente”, su tutto. Un ulteriore pessimo segnale per quei milioni di potenziali elettori che faticano a sentirsi rappresentati dai tre leader nazionali che giocano da soli e non per la squadra e che, come galletti nel pollaio, si beccano a distanza, tra videomessaggi e post. Così Enrico Letta, con il suo “campo largo” alla Tommasi, neosindaco di Verona e ricordato a Roma come “la giovane marmotta”, vince perché i suoi avversari non tirano neppure in porta, incassando solo continui autogol. Il centro più che un progetto politico proprio, anche in relazione all’attuale sistema ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 3 luglio 2022) A Mario Draghi, sfinito dal caldo e dai fuochi dentro e fuori casa, domani gli tocca persino incontrare il vano, vanesio e vanaglorioso Giuseppe Conte. A destra, invece, il trio Medusa, non quello delle Iene, ma Berlusconi-Meloni-Salvini non riesce neppure a fissare un pranzo di lavoro, divisi come sono, “masochisticamente”, su tutto. Un ulteriore pessimo segnale per quei milioni di potenziali elettori che faticano a sentirsi rappresentati dai tre leader nazionali che giocano da soli e non per la squadra e che, come galletti nel pollaio, si beccano a distanza, tra videomessaggi e post. Così Enrico Letta, con il suo “campo largo” alla Tommasi, neosindaco di Verona e ricordato a Roma come “la giovane marmotta”, vince perché i suoi avversari non tirano neppure in porta, incassando solo continui autogol. Il centro più che un progetto politico proprio, anche in relazione all’attuale sistema ...

