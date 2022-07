Covid oggi Toscana, 3.465 contagi e 1 morto: bollettino 3 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.465 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.153.662 (94,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 2.093 tamponi molecolari e 12.822 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,2% è risultato positivo. Sono invece 4.586 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 61.263, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 524 (33 in più rispetto a ieri), di ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.465 ida coronavirus in, 32022, secondo numeri e datideldella regione. Registrato un. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.153.662 (94,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 2.093 tamponi molecolari e 12.822 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,2% è risultato positivo. Sono invece 4.586 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono61.263, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 524 (33 in più rispetto a ieri), di ...

