Covid, oggi nel Lazio 8.673 nuovi casi, aumentano i ricoveri. Il bollettino delle Asl (Di domenica 3 luglio 2022) Sono ancora in calo dopo l’impennata dei giorni scorsi i casi di Covid-19 nel Lazio, lì dove la variante Omicron 5 sta continuando a circolare e a diffondersi con rapidità. oggi, su un totale di 34.634 tamponi, si sono registrati 8.673 nuovi contagi (-1694 rispetto alla giornata di ieri): due, invece, i pazienti deceduti, 672 i ricoverati (con un incremento di 22 pazienti in ospedale), mentre restano stabili a 58 le terapie intensive occupate. I guariti sono 3.233, il rapporto tra positivi e tamponi, come fa sapere l’assessore D’Amato, è al 25%, mentre i casi a Roma città sono a quota 4.634. La situazione Covid nel Lazio aggiornata al 3 luglio 2022 Asl (Distretto) nuovi casi Decessi Asl Roma 1 1.691 0 Asl Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Sono ancora in calo dopo l’impennata dei giorni scorsi idi-19 nel, lì dove la variante Omicron 5 sta continuando a circolare e a diffondersi con rapidità., su un totale di 34.634 tamponi, si sono registrati 8.673contagi (-1694 rispetto alla giornata di ieri): due, invece, i pazienti deceduti, 672 i ricoverati (con un incremento di 22 pazienti in ospedale), mentre restano stabili a 58 le terapie intensive occupate. I guariti sono 3.233, il rapporto tra positivi e tamponi, come fa sapere l’assessore D’Amato, è al 25%, mentre ia Roma città sono a quota 4.634. La situazionenelaggiornata al 3 luglio 2022 Asl (Distretto)Decessi Asl Roma 1 1.691 0 Asl Roma ...

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Adnkronos : #Covid, infettivologi: 'Oggi la maggior parte di chi arriva in ospedale è non vaccinato, anziano e spesso ha altre… - matteograndi : Va bene la prudenza. Sacrosanto il diritto di portare la mascherina per libera scelta. Ma oggi, senza emergenza san… - bellino_fabio : @MarcoAlici @AngelamDerosa @_Facezia_ @stanzaselvaggia @robersperanza È chiaro che non hai capito il problema delle… - tusciatimes : Covid, D'Amato: 'Oggi nel Lazio su 34634 tamponi si registrano 8673 nuovi casi positivi e 2 decessi' -… -