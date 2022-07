Covid oggi Lombardia, 8.542 contagi e 23 morti: bollettino 3 luglio (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.542 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 23 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 36.178 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,6%. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre diminuisce leggermente (-5) quello dei ricoverati nei reparti Covid ordinari, oggi 1.002. Nel Milanese i nuovi casi sono 2.905. Seguono la provincia di Brescia con 1.035, Monza e Brianza con 735, Varese con 703 e Bergamo con 653. La provincia di Pavia registra 551 contagi, quella di Como 502, Mantova 333, Lecco 296, Cremona 282, Lodi 154 e Sondrio 105. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.542 ida coronavirus in, 32022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 23. I nuovi casi sono stati individuati su 36.178 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,6%. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre diminuisce leggermente (-5) quello dei ricoverati nei repartiordinari,1.002. Nel Milanese i nuovi casi sono 2.905. Seguono la provincia di Brescia con 1.035, Monza e Brianza con 735, Varese con 703 e Bergamo con 653. La provincia di Pavia registra 551, quella di Como 502, Mantova 333, Lecco 296, Cremona 282, Lodi 154 e Sondrio 105. L'articolo proviene da Sbircia la ...

